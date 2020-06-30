Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 765 за сутки и достигло к вечеру вторника 25 041, один пациент скончался, число жертв достигло 320, сообщает министерство здравоохранения.

По информации минздрава, сейчас в Израиле коронавирусом больны 7403 человека, 52 пациента в тяжелом состоянии, из них 24 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 318 пациентов выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.