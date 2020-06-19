Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11767, за сутки инфекция выявлена еще у 438 человек, всего в стране умерли 143 человека с COVID-19, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 438 случаев заражения коронавирусом, 133 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 11767 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 6325 человек вылечились, 143 скончались, 5299 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии проведены 410475 тестов на коронавирус, добавили в оперштабе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.