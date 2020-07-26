Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 827 тысяч, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В общей сложности в Африке COVID-19 заразились 827 518 человек, скончались 17 506 пациентов с COVID-19. Выздоровели свыше 483 тысяч человек.

Наибольшее число случаев инфицирования выявлено в ЮАР (434 200), Египте (91 583), Нигерии (39 977) и Гане (31 851). Больше всего летальных исходов зафиксировано в ЮАР (6655), Египте (4558) и Алжире (1136).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.