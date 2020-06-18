Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1304, умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 1304 новых случая, всего заразившихся — 184 031. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего умерших — 4882. Вылечились сегодня 1382 пациента, всего — 156 022», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.

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