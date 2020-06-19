Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1214, умерли 23 человека, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 1214 новых случаев, всего заразившихся — 185 245. Мы потеряли сегодня 23 пациента, всего умерших — 4905. Вылечились сегодня 1494 пациента, всего — 157 516», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.