Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 295, до 17445, всего с начала пандемии умерли 572 человека, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее власти Молдавии сообщили о 17,15 тысячи зарегистрированных случаях коронавируса, 560 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 295 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17445. Всего 10,09 тысячи человек были вылечены, а 572 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.