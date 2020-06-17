Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 8 миллионов, свыше 440 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 8 061 550, скончались 440 290 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в мире выявили 119 759 новых случаев COVID-19 и 5 494 летальных исхода.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.