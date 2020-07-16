Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 226 тысяч и превысило 13,3 миллиона, всего скончались более 580 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за минувшие сутки зафиксировано 226 181 случай заражения коронавирусом, умерли 5579 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заболевания в мире составляет 13 378 853, число летальных исходов — 580 045.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 7 016 851 и Европе — 2 987 923.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.