Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 660 тысяч, выздоровели свыше 343 тысяч ранее заразившихся, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за все время коронавирусом на Африканском континенте заразились 663 648 человек, после заражения выздоровели более 343 тысяч человек. Сообщается, что в Африке скончались 14 386 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения выявили в ЮАР (324 221), Египте (85 771), Нигерии (34 854) и Гане (26 125). Больше всего летальных исходов зафиксировали в ЮАР (4669), Египте (4120) и Алжире (1052).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.