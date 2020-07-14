Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Гаити превысило 6,7 тысячи, сообщает министерство здравоохранения и населения страны.

По последним данным, общее число выявленных случаев инфицирования составляет 6727. Число активных случаев заражения — 3664. Выздоровели 2924 человека, количество летальных исходов достигло 139.

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 было выявлено в Западном департаменте (4973), в департаменте Артибонит (353) и в Центральном департаменте (300).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.