Число зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло на 500 за сутки и достигло 2337. Об этом 31 марта сообщил оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Новые диагнозы установлены в 24 регионах. Так, впервые коронавирус выявлен у жителей Магаданской и Астраханской областей. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек, скончались восемь.

Всего в стране зафиксированы 17 летальных исходов, случаи заболевания отмечены в 73 регионах, большинство из них в Москве — 387 пациентов.

29 марта власти Москвы и Московской области ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех своих жителей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Позднее меру поддержали почти в 30 российских регионах.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире достигло 788,2, тыс. человек, 37,8 тыс. скончались, 166,4 тыс. выписаны из больниц.

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