Число зараженных коронавирусом преподавателей и учеников довузовских учреждений Минобороны России увеличилось до 271. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщается в бюллетене на сайте министерства.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

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