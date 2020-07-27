Число получивших ранения в ДТП в провинции Мерсин на юге Турции военных возросло до 27, причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

Ранее администрация провинции Мерсин сообщила, что по меньшей мере шесть человек, из них пять военных, погибли и десять получили тяжелые ранения в результате ДТП с автобусом.

«По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности — отказали тормоза. Есть информация о том, что водитель сделал всё, что мог в той ситуации, чтобы уменьшить ущерб. По уточненным данным, у нас погибли четверо военных и два водителя. Ранены 27 военных, четверо находятся в реанимации», — заявил Акар журналистам в Мерсине. Трансляцию вел телеканал NTV.