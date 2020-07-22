Число пострадавших при стрельбе в Чикаго возросло до 15, полиция сообщила о нескольких подозреваемых, передает телеканал CBS News.

По данным полиции, состояние шести пострадавших оценивается как критическое, остальные чувствуют себя хорошо. Отмечается, что все пострадавшие — взрослые.

Телеканал отмечает, что стрельба произошла сразу после предложения президента США Дональда Трампа направить в Чикаго около 175 сотрудников федеральных правоохранительных органов. При этом, по данным источников телеканала, эти сотрудники уже прибыли в город во вторник ночью.

Ранее сообщалось, что мэр Чикаго Лори Лайтфут выразила обеспокоенность по поводу роли, которую могут сыграть сотрудники правоохранительных ведомств.

Насилие не стихает в Чикаго уже восьмую неделю. После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского в городе прошли протесты, часто они сопровождались актами мародерства, вандализма, поджогами и грабежами. Только за июль в городе произошло не менее четырех инцидентов со стрельбой, в результате которых пострадали по меньшей мере 20 человек.