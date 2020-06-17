За год количество предотвращенных терактов в России выросло на треть. Об этом заявил в среду, 17 июня, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Сохраняется высокий уровень террористических угроз. Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращенных терактов. Они выявлены в 24 регионах, в качестве объектов выбирались места массового скопления людей», — сказал Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Он отметил, что повышенное внимание уделялось обеспечению антитеррористической защищенности особо важных объектов и территорий. Как следствие, прокуроры направили в суды почти 11 тыс. исков об устранении выявленных нарушений.

Необходимо, по мнению Краснова, усиливать профилактическую работу по противодействию терроризму. «В связи с этим мы уделим дополнительное внимание выполнению решений антитеррористических комиссий в регионах и муниципальных образованиях», — добавил генпрокурор.

Накануне директор ФСБ Александр Бортников на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в 2019 году в стране было зафиксировано только четыре преступления террористической направленности. Кроме того, по словам Бортникова, значительно снизилась и радикализация населения страны.

В феврале Путин заявил, что доволен успехами в борьбе с терроризмом в стране. Он подчеркнул, что защита России и граждан от внутренних и внешних угроз была и остается важнейшей государственной задачей.