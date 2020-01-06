Число пострадавших при аварии с участием двух легковых автомобилей в Республике Башкортостан увеличилось до девяти. Об этом сообщили в региональном МВД в понедельник, 6 января.

«Всего в больницу для осмотра были доставлены девять человек», — цитирует ведомство ТАСС.

Авария с участием Peugeot 407 и Hyundai Accent произошла между деревнями Араккулово и Шарипово. Отмечается, что среди пострадавших были четыре ребенка.

Точные причины ДТП неизвестны. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС по республике. Причина произошедшего устанавливается. Затруднения движения нет.