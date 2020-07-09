Число пострадавших в результате подрыва грузовика в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны возросло до 12, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Ранее сообщалось, что трое военнослужащих погибли, шесть получили ранения. Военнослужащие перевозили фейерверки с фабрики, где в минувшую пятницу произошел взрыв, чтобы подорвать их в карьере.

По словам Сойлу, ранения получили 11 военнослужащих и водитель грузовика. По данным агентства, взрыв произошел, когда фейерверки разгружали из грузовика.

Взрыв на фабрике фейерверков произошел в минувшую пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников и 110 тонн фейерверков. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека, еще 114 пострадали.

Позднее сообщалось, что причиной взрыва на фабрике фейерверков, вероятнее всего, был несчастный случай, эксперты не нашли признаков поджога или саботажа. В результате проведенных химических анализов не было обнаружено следов взрывчатки, как и следов средств для поджога. Ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы задержали в связи с происшествием ответственного руководителя и двух начальников предприятия, а также двух владельцев фабрики.