Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 40, цифра может расти, сообщил телеканалу «Аль-Джазира» министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Ранее он сообщал о 30 погибших и около 2,5 тысячи раненых.

«Погибли 40 человек, получили ранения около 2,5 тысячи, цифра может расти», — сказал министр.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.

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