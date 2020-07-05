Число погибших при взрыве на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны возросло до шести, поиски одного пропавшего без вести продолжаются, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на губернатора провинции.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 114 пострадавших.

«Число погибших возросло до шести. Поиски одного пропавшего без вести продолжаются», — приводит газета слова губернатора Четина Октая Калдырыма.

Ранее Калдырым заявил, что 114 пациентов уже выписаны из больницы, восемь человек продолжают получать лечение.

Взрыв на фабрике фейерверков произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.