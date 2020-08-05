Число жертв мощного взрыва в порту Бейрута возросло до 78 человек, более 4 тысяч человек получили ранения, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на минздрав Ливана.

«Число жертв взрыва увеличилось до 78, более четырех тысяч ранены», — отметил телеканал.

При этом власти Ливана ожидают роста числа жертв, поскольку многие люди считаются пропавшими без вести, и спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов обрушившихся зданий.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Как сообщил премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.

Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание в среду, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.

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