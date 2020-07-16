Число погибших в результате наводнений и паводков, вызванных проливными дождями, в индонезийской провинции Южный Сулавеси выросло до 24 человек, 69 считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти округа Северный Луву.

Ранее сообщалось, что жертвами ливневых паводков стали 15 человек.

«Мы по-прежнему ищем пропавших людей. Согласно имеющимся данным, 69 человек пропали, 24 найдены мертвыми», — заявил глава местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Муслим Мухтар.

Ранее сообщалось, что из-за ливневых паводков сотни домов оказались затоплены грязью. По данным властей, около 2 тысяч местных жителей были вынуждены укрыться во временных убежищах. Как сообщила глава округа Инда Путри Индриани ситуация осложняется тем, что в некоторые горные районы можно добраться только на двухколесных транспортных средствах, мосты в этих районах сломаны. По ее словам, спасатели пытаются найти альтернативные пути, чтобы попасть в пострадавшие от стихии населенные пункты.