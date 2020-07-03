По меньшей мере 19 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на заявление правительства.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 10 пропавших без вести.

Сообщается, что в пострадавшем районе развернуты сотрудники полиции, пожарные, медицинский персонал и сотрудники других организаций, которые ведут работы по спасению и ликвидации последствий стихийных бедствий. Людям, пострадавшим от стихии, раздают минеральную воду, рис, и другие необходимые для жизни предметы.

Ранее сообщалось, что ливень, обрушившийся на уезд Мяньнин 26 июня, привел к наводнению в городе Ихай. В зоне стихийного бедствия находятся почти 10 тысяч человек, в общей сложности свыше 7700 местных жителей были эвакуированы.