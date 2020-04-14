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Количество людей, обратившихся за помощью к врачам-психиатрам, с начала распространения коронавирусной инфекции в России, выросло более чем на треть, рассказал завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Шмилович.

По словам доктора, люди паникуют в экстремальной жизненной ситуации и впадают в реактивное состояние, Шмилович назвал такое явление «коронапсихозом». Большинство из страдающих им обеспокоены потерей работы и материальными трудностями, пишут «Известия».

Консультант телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Илья Слободчиков добавил, что три из пяти обратившихся ха помощью — молодые мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, которые тяжело переносят заточение дома, с трудом контролируют эмоции и устают от семьи или партнёров по самоизоляции.

Шмилович считает, что если компромисс между запугиванием людей и организацией их безопасности не будет найден, в России может возникнуть вспышка суицидов, в частности, у мужчин 30-50 лет.

Как писал NEWS.ru ранее, новые страхи появились у россиян в связи с эпидемией коронавируса, сообщили психологи. Уже придуман и негласный термин — ковидофобия. По словам главврача московской психиатрической больницы № 4 Ларисы Бурыгиной, такие опасения испытывают большинство жителей Москвы, которые обращаются в службу психологической помощи. В первую очередь это боязнь выйти на улицу и заразиться, отметила она.

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