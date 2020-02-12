Число ставших невыездными из-за долгов россиян выросло в 2019 году почти на 20% и составило 3,2 млн человек, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Всего за прошлый год судебные приставы вынесли 7,8 млн постановлений о временном ограничении на выезд, что на 2,1 млн больше, чем годом ранее, передает «РИА Новости».

По данным ФССП, в результате применения мер принудительного исполнения, в том числе временного ограничения на выезд, в 2019 году должники в общей сложности погасили обязательства на сумму 125,1 млрд рублей. В 2018 году сумма взысканной таким образом задолженности составила 72,1 млрд рублей.

В декабре в ФСПП сообщили «Известиям», что в списке невыездных в пограничном ведомстве числятся около 1,5 млн должников по алиментам. Также сообщалось, что по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), число потенциально невыездных должников по кредитам составляет порядка 7–8 млн человек.