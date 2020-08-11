Число жертв взрыва в порту ливанской столицы Бейрута увеличилось до 171, пропавшими без вести остаются 30-40 человек, сообщает ливанский телеканал LBC со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения страны Хамада Хасана.

По словам Хасана, число погибших выросло до 171, число пропавших без вести колеблется между 30 и 40, около 1500 пострадавших нуждаются в специальной медицинской помощи.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

«Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки»: мощный взрыв в Бейруте 1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

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"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

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В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

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Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro8 из 10

Как сообщил Mpravda.com сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© Mpravda.com / Михаил Алаеддин 10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah