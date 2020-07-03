Число погибших при взрыве на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны достигло четырех, пострадали 97 человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на минздрав Турции.

Ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа сообщил о двух погибших и 73 пострадавших. Впоследствии президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что из числа 189 сотрудников фабрики фейерверков в провинции Сакарья в результате серии взрывов пострадали 74 человека.

Газета Hurriyet ранее сообщала, что инцидент произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находилось от 150 до 200 сотрудников. Он также сообщил, что пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.