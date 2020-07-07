Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии выросло до 10 – три человека скончались от полученных травм в больнице в ночь на вторник, сообщает портал El Tiempo.

Накануне в муниципалитете Пуэбловьехо на севере Колумбии перевернулся бензовоз. Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны, произошел взрыв.

«Молодой человек 17 лет, мужчина 20 лет и еще один пострадавший стали новыми жертвами трагедии, произошедшей в понедельник», — отмечает издание.

Ранее сообщалось о семи погибших и 50 пострадавших.