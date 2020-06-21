Спасатели обнаружили третьего погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человека, троих достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших. Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.

«По состоянию на 20.00 (совпадает с мск) на месте чрезвычайной ситуации найдено три погибших человека», — говорится в сообщении.