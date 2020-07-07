Вследствие лесных пожаров в Луганской области Украины по меньшей мере пять человек погибли и девять госпитализированы, сообщила во вторник Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее МВД сообщило о четырех погибших.

«Предварительно пять человек погибли и девять госпитализированы в больницу», — сообщается на сайте.

Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 85 гектаров во вторник. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов лесных пожаров, была начата эвакуация жителей двух поселков.