Число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 29,6 тысячи человек, сообщает в четверг Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

Накануне сообщалось о 29 575 умерших.

«C начала эпидемии 103 654 человека были госпитализированы, из них 18260 — в отделения реанимации. Домой выписаны 73 887 человек. С начала эпидемии умерли 29 603 человека, из них 19 146 — в медицинских учреждениях», — сообщает ведомство. Отмечается, что данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены 23 июня.

В настоящее время в больницах остаются 10 125 человек с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 136 новых госпитализаций. С тяжелой формой COVID-19 в отделениях реанимации находятся 752 человек. За сутки в реанимацию поступило 15 новых пациентов. Вместе с тем, общее число больных коронавирусом в отделениях реанимации продолжает снижаться и за 24 часа сократилось на 20 человек.

Почти три четверти больных коронавирусом, лежащих в реанимации — 74% — находятся в четырех регионах страны. Помимо столичного региона Франции, речь идет также о регионах Овернь — Рона — Альпы, О-де-Франс и Гранд-Эст.

Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.