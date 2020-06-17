Число умерших от коронавируса во Франции достигло 29 575, за сутки в больницах скончались 28 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

«С начала эпидемии во Франции скончались 29 575 человек, из них 19 118 умерли в больницах», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены 23 июня.

В больницах остаются 10 267 человек. За последние 24 часа 116 больных COVID-19 были госпитализированы.

В реанимацию находится 772 пациента. За сутки в реанимацию поступили 14 человек. Вместе с тем общее число пациентов в реанимации снизилось на 48 по сравнению со вторником.

С момента начала эпидемии во Франции были госпитализированы 103,5 тысячи человек. После выздоровления домой вернулись более 73,6 тысячи человек, отмечается в коммюнике.