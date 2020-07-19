В Сербии число жертв COVID-19 к воскресенью достигло 472 с начала пандемии, за сутки выявлены 396 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения.

С пятницы из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также подтвержден запрет на всей территории страны на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.

«За прошедшие 24 часа протестированы 7 955 человек, выявлены 396 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 20 894 человек. Скончались 11 пациентов, всего умерли 472 больных», — заявил минздрав.

«На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 187 человек (максимум с начала пандемии — ред.)», — уточнили медики, всего госпитализированы 4 735 больных.

Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.