В Сербии за сутки скончались пять пациентов с COVID-19, всего жертвами коронавируса стали 311 человек, выявлено 302 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.

«За последние 24 часа выявлено 302 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 16 131. Скончались пять пациентов, всего умерли 311 человек», — сообщил минздрав в воскресенье.

По данным министра здравоохранения Златибора Лончара, ежедневно в Сербии госпитализируют около 100 человек, власти разворачивают мобильный госпиталь на 500 мест в крупнейшей в стране крытой «Штарк арене» и переориентируют другие больницы.

В Белграде режим ЧС был введен утром в пятницу. На две недели закрываются ночные клубы с 23.00 до 6.00 утра, а также кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В студенческих общежитиях вводят более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. В Белграде ранее открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан, две больницы полностью переведены на работу с больными COVID-19. Режим ЧС из-за коронавируса ранее был также введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии – Крагуевац, городе Нови-Пазар, а также Иванице, Чачаке и Шабаце.

С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) в Сербии будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски. Массовые собрания в закрытых помещениях сокращаются до 100 человек, на открытом пространстве – до 500 участников.

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали Mpravda.com в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.