Пенсионер скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике достигло 50, сообщил в понедельник оперштаб ПМР.

«Ночью 12 июля в отделении интенсивной терапии скончался 82-летний пациент, житель одного из сёл Слободзейского района», — говорится в сообщении.

По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 13 июля в медицинских учреждениях республики находится 41 человек с подозрением на COVID-19 (среди них – четверо детей и подростков в возрасте до 18 лет). В карантинные центры республики помещены 103 приднестровца, у которых подтверждён факт заболевания. Из них – семь несовершеннолетних. Диагноз «пневмония» зарегистрирован у 49 госпитализированных. В реанимации – семь человек.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1302 приднестровцев, 50 человек скончались, 1119 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.