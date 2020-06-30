Число смертей среди пациентов с коронавирусом нового типа во всем мире превысило 503 тысячи, за все время заразились свыше 10,1 миллиона человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, 503 862 пациента с подтвержденным коронавирусом во всем мире скончались, количество случаев заражения достигло 10 185 374.

За последние сутки, как сообщает ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 возросло на 163 865, еще 3946 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.