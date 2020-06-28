Число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным на 23.58 мск воскресенья умерли 500 108 заболевших, больше всего скончавшихся в США — 125 714. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 10 063 319.

В России выявили более 634 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели свыше 399 тысяч пациентов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.