Число жертв коронавируса в Иране превысило 9,5 тысячи, заявила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2322 новых случая заражения коронавирусом, скончались 115 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 202 584, жертв – 9507. При этом на данный момент выздоровели не менее 161 384 человек.

В Иране уже почти неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.

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