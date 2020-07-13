Более 200 человек с коронавирусом скончались в Иране за прошедшие сутки, число жертв превысило 13 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2349 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 203 человека.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 259 652, жертв – 13 032. При этом на данный момент выздоровели 222 539 человек.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз — 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. По словам президента Ирана Хасана Роухани, значительная часть людей соблюдает введенное правило.

Кроме того, Роухани на фоне недавнего скачка смертности заявил, что Иран не может себе позволить остановить деятельность предприятий и связанную с экономикой активность, которую в текущих условиях необходимо вести с соблюдением медицинских предписаний.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться — в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность — с двухзначных показателей до трехзначных. При этом власти говорят, что страна по-прежнему переживает первую волну коронавируса.