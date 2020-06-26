Более 5 тысяч человек скончались от COVID-19 в Чили, заразились с начала эпидемии свыше 263 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно ведомству, за последние сутки было зарегистрировано 4296 новых случаев заражения, общее число заболевших достигло 263 360. Всего скончались 5068 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.