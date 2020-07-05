Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 22, до 44 220, количество заболевших увеличилось на 516 — до 285 416, сообщил минздрав страны.

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 67, заболевших — 624. Заметное снижение числа случаев смерти в выходные связано с тем, что система оповещения не работает в полной мере, неучтенные случаи потом добавляются к статистике за следующие дни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.