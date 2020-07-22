Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 28633, за сутки инфекция была выявлена еще у 391 человека, всего в стране умерли 385 человек с COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлен еще 391 случай заражения коронавирусом, 504 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 28633 факта заражения коронавирусной инфекцией, 20443 человека вылечились, 385 человек скончались, 7805 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии было проведено 649953 теста, отметили в оперштабе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.