Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 27 521, за сутки инфекция выявлена еще у 388 человек, всего в стране умерли 354 человека с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине республики.

«В Азербайджане выявлены еще 388 случаев заражения коронавирусом, 517 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 27 521 факт заражения коронавирусной инфекцией, 18 956 человек вылечились, 354 человека скончались, 8200 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии было проведено 627 881 тест.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.