Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 21 916, за сутки инфекция выявлена еще у 542 человек, всего в стране умерли 274 человека с COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 542 случая заражения коронавирусом, 465 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 21 916 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 13 100 человек вылечились, 274 скончались, 8542 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии было проведено 537 230 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.