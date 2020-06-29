Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 16 968, за сутки инфекция выявлена еще у 544 человек, всего в стране умерли 206 человек с COVID-19, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 544 случая заражения коронавирусом, 3423 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 16 968 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 9 368 человек вылечились, 206 скончались , 7 393 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии в стране было проведено 475 525 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.