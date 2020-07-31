До девяти человек возросло число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму. Как сообщили в Минздраве региона, в в Симферополськой больнице №6 скончался один из пострадавших.

Еще двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Один – в состоянии средней степени тяжести.

Ранее МВД предварительно установило, что ДТП на автотрассе «Таврида» произошло из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулём и врезался во впереди двигавшийся грузовой автомобиль.

Ранее в полиции сообщили, что в ДТП погибли восемь человек. Еще четверо пострадали.