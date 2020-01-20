Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском городе Кизляр возросло до 193 человек. Об этом 20 января сообщила пресс-служба администрации города.

Соответствующие данные представил главный врач Кизлярской центральной больницы на заседании оперативного штаба, которое состоялось 20 января, уточняет RT. В администрации заявили, что в период с 6 по 20 января в больницу попали 193 человека, 103 из которых — дети. Еще четыре человека лежат в больницах Тарумовского района. Врачи оценивают состояние пострадавших как легкой и средней степени тяжести, сообщает «Газета.ру».

19 января в региональной прокуратуре уточнили, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы.

Кроме того, по итогам проверки в ведомстве сообщили, что причиной массового отравления жителей города Кизляра стала некачественная вода, попавшая к людям после устранения аварии на водопроводе.

В настоящее время 1425 человек, в том числе 1225 детей, для профилактики бактериальных инфекций получают специальные препараты. Также 30 человек вакцинированы против дизентерии, 1208 — против гепатита А, в том числе 1174 ребенка.