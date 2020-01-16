Число жителей дагестанского Кизляра, госпитализированных с кишечной инфекцией, достигло 102 человек. Об этом 16 января сообщается на сайте республиканского минздрава.

В ведомстве отметили, что среди госпитализированных в ЦГБ находятся 50 детей, чье состояние медики оценивают как легкой и средней степени тяжести, пишет RT. Также отмечается, что пациентов в тяжелом состоянии нет, медицинская помощь всем им оказывается в полном объеме.

Ситуация находится на контроле руководства минздрава региона, которое регулярно мониторит обстановку и на месте оказывает всевозможную поддержку пациентам. Минздрав Дагестана призывает население города пить кипяченую или бутилированную воду, тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты, пишет сайт aif.ru.

В среду, 15 января, сообщалось, что в Дагестане число госпитализированных с кишечной инфекцией возросло до 75. Республиканский следственный комитет России 15 января возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Жители Кизляра обращались в больницы «с жалобами на боли в области живота, сопровождающиеся выделением рвотных масс» с 6 по 14 января.