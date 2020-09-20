Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за последние пять количество детских домов в регионе уменьшилось практически в пять раз — с 44 до девяти.

По словам главы Подмосковья, к концу текущего года в области закроется еще один детский дом, их останется восемь.

Подмосковные детские дома организованы по семейному типу, как квартиры. Это помогает воспитанникам адаптироваться и подготовиться к взрослой жизни, отметил Воробьев.

Андрей Воробьев и футболист Роман Павлюченко побывали в детском доме доверие в Щелкове. Как отметил губернатор Подмосковья на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», с начала текущего года уже 13 воспитанников обрели новые семьи.

Ранее сообщалось, что самый высокий процент рождаемости по России зафиксирован в Подмосковье.