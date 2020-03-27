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Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 196 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло 1036 человек, из них 45 выздоровели. Три пациента скончались.

Первые случаи инфицирования выявлены в Мордовии и Дагестане.

На Москву пришлось 157 новых пациентов, на Московскую область — восемь. В Крыму выявили 12 заболевших, в Волгоградской области — троих, по два случая зарегистрированы в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по одному новому случаю — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ростовской, Кировской, Ярославской областях, Дагестане и Татарстане.

Как сообщал «Рамблер», за прошлые сутки количество пациентов с коронавирусом в России выросло на 182 человека.

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