Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер вторника зарегистрировано 48 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

«На вечер вторника число больных коронавирусом достигло 6643 человека, увеличившись за сутки на 48», — сказал собеседник агентства. По его словам, от этой болезни до сих пор в стране вылечились 5332 человека или 80,2% всех инфицированных, скончались 55 человек.

«Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 178 человек, были выписаны после излечения 54», — добавили в Минздраве.

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